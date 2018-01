Most-Híd ani SNS nepodporia zníženie počtu poslancov, Sme rodina áno

Na archívnej snímke pohľad do rokovacej sály počas schôdze NR SR v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 8. januára (TASR) - Koaličné strany Most-Híd a SNS nepodporia návrh ĽSNS na zníženie počtu poslancov Národnej rady SR zo 150 na 100. Vyplýva to z ich vyjadrení. Smer-SD zatiaľ neodpovedal, v minulosti zníženie nepodporil. V opozícii hlasy kotlebovci nájdu, minimálne v hnutí Sme rodina. Bez hlasov koalície ale nemá zmena ústavného zákona šancu na úspech.uviedla pre TASR hovorkyňa Klára Debnár. Zuzana Škopcová za SNS zopakovala, že národniari návrhy ĽSNS neriešia.Hnutie Sme rodina návrh podporí.uviedlo tlačové oddelenie hnutia. Poukazuje na to, že v krajinách, ako je Nemecko alebo Francúzsko, stačí jeden poslanec na viac ako trojnásobok počtu obyvateľov oproti nášmu počtu.Postoj SaS k návrhu zatiaľ nie je známy.uviedla predsedníčka klubu SaS Natália Blahová. Liberáli v minulosti presadzovali zníženie počtu poslancov zo 150 na 100. Bola to aj jedna z otázok neúspešného referenda, ktoré SaS iniciovala. Predseda strany Richard Sulík nedávno priznal, že by sa o tejto otázke mohlo opäť hovoriť.Podľa líderky hnutia OĽaNO Veroniky Remišovej nie je problémom Slovenska počet poslancov, ale spôsob, akým zákonodarcovia pracujú. A to podľa nej návrh ĽSNS nerieši.opísala.Zákony sú podľa jej slov nekvalitné a musia sa často meniť.zdôraznila.Poslanci za ĽSNS navrhujú znížiť počet zákonodarcov zo 150 na 100. Dosiahnuť to chcú ústavným zákonom, na ktorého prijatie treba aspoň 90 hlasov. Kotlebovci vyčíslili, že znížením počtu poslancov NR SR by štát za jedno volebné obdobie ušetril približne 18 miliónov eur.