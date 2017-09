Most-Híd ani SNS už nemajú problém s konceptom oddlženia nemocníc

Ilustračné foto. Foto: archív Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave Foto: archív Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave

Bratislava 12. septembra (TASR) – Koaličné strany Most-Híd a SNS už nemajú problém s konceptom oddlžovania nemocníc.povedala pre TASR pred stredajším (13.9.) rokovaním vlády hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Drucker v stredu materiál na vládu totiž predkladá. "Sme za oddlžovanie nemocníc," potvrdila dnes aj hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.Vláda mala o koncepte diskutovať ešte v júni tohto roka, Drucker ho nakoniec z rokovania stiahol. Rezort zdravotníctva to vtedy argumentoval tým, že minister chce dať priestor na diskusiu. Most-Híd sa bližšie zaujímal o to, ako chce Drucker zabrániť tvorbe nového dlhu.uviedla začiatkom augusta hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.Most-Híd teraz tvrdí, že nemá po stretnutí s Druckerom výhrady. Stále však ". "vysvetlila Debnár.napísala dnes v stanovisku za SNS Škopcová. Na dlh zdravotníckych zariadení pôsobí podľa nej viacero faktorov. Nemocnice dostávajú za liečbu pacienta menej financií od zdravotných poisťovní, ako reálne liečba pacienta stojí, za významný prvok označila aj tarifné platy v nemocniciach. "dodala Škopcová.Dlh v zdravotníctve vlani narástol na 647,24 milióna eur. Najviac - 547,16 milióna eur dlhujú štátne univerzitné a fakultné nemocnice. Štát chce nemocnice oddlžovať dvoma formami - takzvanou dohodou o fixnom diskonte a elektronickou aukciou, bude hľadieť na dlhy vzniknuté do konca minulého roka. Tento proces chce rozdeliť na viacero kôl. Celkovo by na oddlženie malo ísť najviac 585 miliónov eur, to bude dobrovoľné a nemocnice sa musia zaviazať k splneniu viacerých podmienok - napríklad plnením ozdravného plánu.