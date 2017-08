Most-Híd apeluje na nájdenie dohody v koalícii v čo najkratšom čase

Na snímke zľava podpredsedníčka strany Most-Híd Lucia Žitňanská a predseda strany Most-Híd Béla Bugár počas tlačovej konferencie po zasadnutí Republikovej rady strany Most-Híd v Bratislave 26. augusta 2017. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 26. augusta (TASR) - Akékoľvek uprednostňovanie osobných a straníckych cieľov je hazardovaním nielen s dôveryhodnosťou koalície, ale aj s budúcnosťou Slovenska. Po dnešnom rokovaní Republikovej rady strany Most-Híd, ktorá sa venovala i aktuálnej politickej situácii, to vyhlásil stranícky líder Béla Bugár.Zopakoval, že koalícia síce vznikla spojením troch hodnotovo rozdielnych strán, tie však spája spoločný cieľ – zlepšenie života občanov Slovenska. Most sa preto podľa Bugára zasadzuje o to, aby sa situácia v koalícii vyriešila v čo najkratšom čase.Bugár nepotvrdil ani nevrátil medializované informácie o tom, že strana SNS mala na piatkovej Koaličnej rade (25.8.) žiadať „hlavu“ Jána Richtera a odchod ministra práce, sociálnych vecí a rodiny z vlády.uviedol Bugár. Zdôraznil, že na rokovaní "nikto nezvýšil hlas". Stretnutie bolo podľa neho konštruktívne a diskusia úprimná a priateľská.Nechcel komentovať ani informácie o tom, aká situácia nastane, ak by návrh na odvolanie ministra v parlamente, ktorý avizuje opozícia, spojil premiér Robert Fico s hlasovaním o dôvere vlády.povedal Bugár.Podpredseda strany László Sólymos uviedol, že pri budúcom fungovaní koalície a predkladaní jednotlivých návrhov, musí každá z koaličných strán rešpektovať rozpočtovú zodpovednosť. Most má podľa jeho slov pripravený zoznam 20 nových priorít, ktoré by chcel presadiť. Nekonkretizoval, o aké návrhy ide.uviedol Sólymos.Republiková rada takisto podporila myšlienku dostať SR do užšieho jadra Európskej únie.uviedla podpredsedníčka strany Lucia Žitňanská.