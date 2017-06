Most-Híd bude o podpore kandidáta na predsedu KSK Rašiho ešte rokovať

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trebišov 1. júna (TASR) - Most-Híd bude o podpore kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Richarda Rašiho (Smer-SD) ešte rokovať. Povedal to počas dnešného pracovného výjazdu predstaviteľov strany v obci Leles v Trebišovskom okrese jej predseda Béla Bugár.povedal Bugár.Ako pokračoval, túto otázku nechávajú otvorenú, keďže do volieb je ešte pár mesiacov.doplnil Bugár.V rámci pracovného výjazdu v Prešovskom a Košickom kraji predseda Mosta-Híd Béla Bugár, minister životného prostredia László Sólymos a poslanci NR SR za stranu Most-Híd Elemér Jakab a Péter Vörös diskutovali so starostami obcí o problémoch, ktoré ich trápia.vysvetlil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).Ďalším problémom sú, ako tvrdí Bugár, cesty, o čom sa sám presvedčil.dodal Bugár.