MOST-HÍD: Budeme hovoriť o voľbách do VÚC a politickej situácii

Na snímke predseda Most-Híd Béla Bugár. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 26. augusta (TASR) - Novembrové voľby do vyšších územných celkov (VÚC) aj súčasná politická situácia zamestnajú dnes delegátov Republikovej rady Mosta-Híd, ktorí sa stretnú v Bratislave. Mali by odsúhlasiť kandidátov do krajských volieb a prebrať aj situáciu v koalícii.Vládny trojlístok bol v posledných troch týždňoch v kríze po tom, ako predseda SNS Andrej Danko vypovedal k septembru koaličnú zmluvu. Následne prišli odkazy cez médiá, požiadavky, pár neúspešných pokusov o stretnutie lídrov na Koaličnej rade aj úvahy šéfa SNS o tom, či zotrvať v koalícii. Danko hovoril o potrebe nastavenia vzťahov v koalícii, o personálnom refreši vo vláde, aj o tom, že o ministroch má rozhodovať politická strana, ktorá ich navrhla, a nie premiér. Most-Híd partnerov vyzýval na zodpovednosť a pripúšťal, že v danej atmosfére sa nedá poriadne pracovať. Zamýšľal sa, či má zmysel v takej situácii pokračovať vo vládnutí.Lídri Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd sa v piatok (25.8.) na Koaličnej rade dohodli, že idú spolu ďalej a pripravia dodatok ku koaličnej zmluve. Chcú sa stretávať pravidelne, zrejme každý pondelok, a zhodujú sa tiež, že k ich vláde neexistuje alternatíva. Personálne otázky vraj neriešili, hoci SNS ešte nedávno naznačovala, že po odchode ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS) by mal odísť aj minister práce Ján Richter (Smer-SD). Danko skonštatoval, že žiadny minister nestojí za to, aby túto vládu položil a že akékoľvek personálne otázky nemôžu ovplyvňovať súhru Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.