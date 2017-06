Most-Híd by mohol v Bratislavskom kraji podporiť D. Krajcera

Daniel Krajcer Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 28. júna (TASR) - Koaličná strana Most-Híd by mohla v krajských voľbách na post šéfa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) podporiť bývalého člena SaS Daniela Krajcera. Súčasný predstaviteľ mimoparlamentnej strany SKOK by mohol kandidovať za koalíciu Most-Híd, SKOK – Európski liberálni demokrati a Strana zelených. Tieto subjekty aktuálne intenzívne rokujú o spoločnom postupe.Most-Híd tvrdí, že sa v BSK snaží o vytvorenie proeurópskej koalícieuviedol bratislavský krajský predseda Mosta-Híd László Sólymos s tým, že majú záujem rokovať aj s ďalšími vládnymi stranami o prípadnej podpore Krajcera.Pre Most-Híd je podľa Sólymosa dôležitá najmä jednoznačná proeurópska orientácia nielen samotného kandidáta, ale aj ostatných strán, s ktorými pôjdu do volieb.vysvetlil dôvody takéhoto postupu. Sólymos zároveň potvrdil, že táto koalícia je otvorená pre ďalšie subjekty, ktoré majú podobné zmýšľanie a záleží im na budúcnosti Bratislavského kraja.Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) budú v sobotu 4. novembra 2017. Rozhodol o tom predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Termín volieb vyhlasuje šéf parlamentu najneskôr 110 dní predo dňom konania volieb. Podľa zákona sa voľby konajú v posledných 14 dňoch volebného obdobia. Naposledy bolo hlasovanie v roku 2013.