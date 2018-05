Most-Híd chce okrúhly stôl o eurointegrácii a o účasti v eurovoľbách

Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Most-Híd plánuje zorganizovať okrúhly stôl, na ktorom chce hovoriť o väčšej európskej integrácii a o tom, ako zvýšiť účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Mieni hľadať prieniky v postojoch. Predseda strany Béla Bugár osloví listom všetky relevantné demokratické politické strany. Oznámila to poslankyňa Národnej rady SR za Most-Híd a predsedníčka parlamentného zahraničného výboru Katarína Cséfalvayová.povedala na tlačovej konferencii v parlamente Cséfalvayová.Za okrúhlym stolom by strany mali hľadať najmenšieho spoločného menovateľa ich názorov na budúcnosti Európskej únie, užšiu integráciu a na úlohu Slovenska v únii.doplnila Cséfalvayová.Slovensko je podľa poslankyne čitateľný a spoľahlivý partner a hľadanie spoločného menovateľa by mohlo čitateľnosti a spoľahlivosti ešte pomôcť.vysvetlila Cséfalvayová.To podľa nej posilní silu hlasu Slovenska pri spoločnom európskom stole a v Európskom parlamente. V prípade europarlamentu zdôrazňuje Cséfalvayová potrebu zvýšiť volebnú účasť v eurovoľbách. Aj o tom by mali strany hovoriť. Návrhy na zvýšenie považuje za legitímne a je otvorená debate. Zvýšenie volebnej účasti súvisí podľa poslankyne aj so zvýšením záujmu občanov o Európsku úniu.