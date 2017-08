MOST-HÍD chce prebrať tému kandidátov do VÚC a hovoriť o vládnej kríze

Na snímke predseda Most-Híd Béla Bugár.



Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Kandidáti do novembrových volieb do vyšších územných celkov (VÚC) či aktuálna situácia v koalícii. To sú témy, ktorým sa má v sobotu venovať koaličný Most-Híd na rokovaní republikovej rady v Bratislave. TASR to potvrdila hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.Koalícia je už tretí týždeň v kríze po tom, ako predseda SNS Andrej Danko vypovedal k septembru koaličnú zmluvu. Následne prišli odkazy cez médiá, požiadavky, pár neúspešných pokusov o stretnutie lídrov na koaličnej rade aj úvahy šéfa SNS o tom, či zotrvať v koalícii. Danko dnes po rokovaní predsedníctva povedal, že SNS zostáva v koalícii a že nevidí alternatívu voči vláde. Predsedníctvo Danka poverilo rokovať s partnermi o zmenách v koaličnej zmluve. Koaličná rada sa má zísť v piatok 25. augusta.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.