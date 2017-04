MOST-HÍD chce zaviesť povinnú predškolskú prípravu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 24. apríla (TASR) - Myšlienka povinnej predškolskej prípravy by sa mala v podobe legislatívneho návrhu dostať do parlamentu. Návrh zákona chce po jeho odsúhlasení v koalícii predložiť strana Most-Híd. Jej zástupcovia dnes podrobnosti predstavili na tlačovej konferencii.objasnil podstatu návrhu splnomocnenec vlády SR pre rómske menšiny Ábel Ravasz (nominat Mosta-Híd).priznal Ravasz.zdôraznil splnomocnenec, naznačujúc, že absencia predškolskej prípravy znevýhodňuje dieťa v škole a má dopad i na celkové dosiahnuté vzdelanie, teda i na možnosti uplatniť sa na trhu práce.Povinná škôlka má byť bezplatná, predstavou Mosta-Híd je tiež, aby deti mali bezplatne jedno teplé jedlo denne. Podľa Ravasza by to malo byť motivačným prvkom a práve motivácia by mala stáť za úspešnou realizáciou zákona v praxi. Potrebná je preto podľa neho čo najintenzívnejšia terénna práca, ktorá by presvedčila rodičov rómskych detí v chudobných regiónoch, aby svoje deti chceli dať do škôlky.Na druhej strane povinnosť nechce za každú cenu spájať s prípadnou represiou.uviedol Ravasz.Zákon by mal byť aplikovaný v dvoch vlnách. Korešponduje s faktom, že v západnej časti Slovenska je zaškolenosť detí v predškolskom veku oveľa vyššia, ako je to vo východnej časti krajiny, kde je taktiež viac rómskych detí.vysvetlil Ravasz.Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák v tejto súvislosti spresnil, že kým v regiónoch západného Slovenska navštevuje materskú školu 97 až 98 percent detí, v regiónoch na východnom Slovensku toto číslo klesá pod 90 percent. Celoeurópsky priemer je pritom 95 percent.povedal Krajňák.Podľa rómskeho splnomocnenca chýba v súčasnosti na Slovensku 12.000 miest v škôlkach, na dobudovanie týchto kapacít je potrebných 30 až 60 miliónov eur, podľa toho, či pôjde o murované alebo modulové stavby. Peniaze však nie sú prekážkou realizácie projektu.uviedol Ravasz.Splnomocnenec verí, že opatrenie by mohlo dosiahnuť podobný efekt ako v susednom Maďarsku, kde sa zaškolenosť detí z marginalizovaných rómskych komunít po zavedení povinnej školskej dochádzky zvýšila na 95 percent.Predseda strany Most-Híd Béla Bugár označil návrh za systémové, koncepčné riešenie, za ktorým má byť široká zhoda, vychádzajúca i z doterajších diskusií so zástupcami ministerstva školstva, Združenia miest a obcí Slovenska či starostami obcí.narážal Bugár na minulotýždňovú aktivitu predstaviteľom OĽaNO-NOVA. Podľa Bugára budú nasledovať rokovania s koaličnými partnermi a. V takej podobe by mal byť predložený do parlamentu.