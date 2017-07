Most-Híd do voľby predsedu KSK postaví vlastného kandidáta K. Patakyho

Karol Pataky, archívne foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 13. júla (TASR) - O kreslo predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) zabojuje v novembrových voľbách aj primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky, ktorý je kandidátom vládneho Mosta-Híd. Bugárovci budú o jeho podpore rokovať s ďalšími stranami. Informoval o tom dnes tlačový odbor Mosta-Híd. V Košickom kraji oznámili vlastných kandidátov aj ostatné koaličné strany Smer-SD a SNS.Pataky by podľa strany mohol priniesť zmenu do fungovania samosprávneho kraja.uviedol krajský predseda Mosta-Híd Elemér Jakab.Strana chce podľa jeho slov ponúknuť takého kandidáta, "ktorého záujmom nebudú len Košice a ich okolie, ale celý kraj od Čiernej nad Tisou, Sobrance až po Rožňavu. Jakab za takého považuje Patakyho. Má podľa neho šancu priniesť rozvoj kraju. Svoju schopnosť zabezpečiť rozvoj Pataky podľa Jakaba ukázal už ako primátor.Karol Pataky je zakladajúcim členom strany Most-Híd a jej okresným predsedom v Trebišove. V minulosti pôsobil ako prednosta okresného úradu, aj na úseku kontrolóra v rámci kraja. Od roku 2014 je primátorom mesta Kráľovský Chlmec.Kandidatúru na predsedu kraja koncom mája oznámil košický primátor Richar Raši (Smer-SD). SNS postaví Jarmilu Tkáčovú. Opozičné strany SaS, OĽaNO a KDH sa dohodli na nominácii Rastislava Trnku. Do boja sa hlásia aj ďalší. Súčasný predseda kraja Zdenko Trebula už kandidovať nebude. Kandidátky sa môžu hlásiť do 5. septembra.Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budú Slováci voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.