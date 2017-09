MOST-HÍD: Domobrana kotlebovcov je nezlučiteľná s demokraciou

Na snímke predseda Most-Híd Béla Bugár Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Prečítajte si aj: Kotlebovci chcú zákonom zriadiť domobranu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Predstava strany Kotleba - ĽSNS o zabezpečení bezpečnosti občanov Slovenska je primitívna a nezlučiteľná s demokratickými princípmi občianskej spoločnosti. Uviedol to koaličný Most-Híd v reakcii na návrh kotlebovcov zriadiť domobranu. Zákon predložila ĽSNS na októbrovú schôdzu parlamentu.dodal Most-Híd.Dôvody, ktorými kotlebovci vysvetľujú svoj návrh, podľa Mosta-Híd skresľujú obraz o verejnom poriadku. ĽSNS podľa koaličnej strany prináša svojím návrhom napätie do spolužitia občanov SR podobne ako hliadkovaním vo vlakoch.Kotlebovci navrhujú zriadiť domobranu, ktorá by mala najmä preventívnu funkciu. Tvrdia, že chcú zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov SR a tiež ochrany verejného poriadku. Domobrana má byť čiastočne dobrovoľnícky poriadkový útvar v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov (VÚC).ĽSNS pripomína, že bezpečnosť obyvateľov by mal zabezpečovať Policajný zbor SR a v obciach a mestách aj obecná, resp. mestská polícia.tvrdia poslanci. Dôkazom toho je podľa nich vysoká kriminalita najmä v oblastiach s vysokou koncentráciou dlhodobo nezamestnaných a asociálov.