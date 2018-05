Most-Híd má nových členov, B. Bugár hovorí o posilňovaní strany

Na snímke podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd) počas rokovania 31. schôdze NR SR, 9. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Koaličný Most-Híd má nových straníkov. Novými členmi politického subjektu sa stali podpredseda NR SR a primátor Martina Andrej Hrnčiar, poslanec parlamentu a primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal, štátny tajomník rezortu kultúry Konrád Rigó či podpredseda nitrianskeho kraja Igor Éder. Do strany nedávno vstúpila aj poslankyňa a šéfka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová.vysvetlil svoju motiváciu Hrnčiar.Antal tvrdí, že Most-Híd mu dal priestor na pretavovanie svojich myšlienok do legislatívnych návrhov.avizoval.Hrnčiar už v minulosti členom Mosta-Híd bol, potom spoluzakladal #Sieť, z ktorej však neskôr odišiel a prešiel do klubu Mosta-Híd. Antal do parlamentu prišiel ako náhradník za Gabriela Csicsaia (Most-Híd), ktorý je štátnym tajomníkom ministerstva pôdohospodárstva.