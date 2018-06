Most-Híd má v sobotu rozhodovať o svojom prezidentskom kandidátovi

Na snímke zľava podpredseda strany Most-Híd László Solymos, predseda strany Most-Híd Béla Bugár a predseda poslaneckého klubu Most-Híd v NR SR Gábor Gál, ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 6. júna (TASR) - Strana Most-Híd má v sobotu (9. júna) rozhodovať o svojom prezidentskom kandidátovi. Stranícky snem, ktorý sa zíde v Bratislave, má hovoriť aj o komunálnych voľbách a hodnotiť prácu strany. TASR to potvrdil predseda klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák a hovorkyňa strany Klára Debnár.Bugár nevylúčil, že by mohol kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. TASR už vo februári informovala, že sa Bugárovo meno objavuje v straníckych debatách o prezidentskom kandidátovi. Údajne sa spomínali aj iné mená, napríklad europoslanca József Nagya či exministerky spravodlivosti a poslankyne NRSR Lucie Žitňanskej. Straníci mená komentovať nechcú.Šéf Mosta-Híd koncom mája priznal, že snem 9. júna rozhodne, či bude kandidovať za prezidenta, alebo nie.poznamenal. Na otázku, či sa na takýto post cíti, odpovedal, že to nie je o pocitoch, ale o zodpovednosti.Strana bude hovoriť aj o jesenných komunálnych voľbách. Elemér Jakab ešte vo februári hovoril, že základným cieľom Mosta-Híd v týchto voľbách je desaťpercentné zvýšenie zvolených zástupcov strany. V súčasnosti má Most-Híd viac ako 140 starostov a primátorov a vyše 670 komunálnych poslancov. Miestne štruktúry strany nemajú uzatvárať koalície s extrémistami, inak majú voľnú ruku.