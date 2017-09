Most-Híd navrhne zmeniť požiadavky na terénnych sociálnych pracovníkov

Na snímke zľava podpredsedníčka strany Most-Híd Lucia Žitňanská a predseda strany Most-Híd Béla Bugár, ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. septembra (TASR) - Rómske komunity potrebujú viac terénnych sociálnych pracovníkov. Zohnať kvalifikovaných ľudí je však trochu problém. Vyriešiť by to mohlo zníženie kvalifikačných požiadaviek na týchto pracovníkov. Myslí si to podpredseda Mosta-Híd a splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz.Most-Híd si to predstavuje tak, že za terénneho pracovníka by sa mohol prihlásiť aj človek, ktorý túto oblasť ešte nevyštudoval na vysokej škole. Vysokoškolské vzdelanie by si urobil počas práce. Most-Híd chce túto zmenu dostať do novely zákona o sociálnych službách, ktorá je v druhom čítaní v parlamente.V súčasnosti sa podľa Ravasza stáva, že obec nevie nájsť asistenta alebo terénneho pracovníka, pozície tak nemôžu byť obsadené.vysvetlil. To by mal vyriešiť práve spomínaný pozmeňujúci návrh v parlamente.Ravasz poukázal aj na tvorbu nových pracovných miest v rámci projektov terénnych sociálnych pracovníkov. Takto už podľa jeho slov vzniklo 400 pracovných miest a prídu ďalšie. Priamo v rómskych komunitách by malo pribudnúť podľa neho asi 700 nových pracovných miest.Rómsky splnomocnenec vyzdvihol projekt miestnych občianskych poriadkových služieb, čo je pokračovanie podľa jeho slov úspešného projektu rómskych občianskych hliadok.vysvetlil.