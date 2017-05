Most-Híd navrhuje zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane na 4650 eur

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Po strane Smer-SD prichádza s návrhmi na zlepšenie životnej úrovne pracujúcich aj koaličná strana Most-Híd. Navrhuje zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane či daňové zvýhodnenie pre pracujúcich dôchodcov.uviedol v správe pre médiá predseda strany Most-Híd Béla Bugár.Prvým návrhom strany je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Tá dnes predstavuje 3803 eur ročne. Ako pripomenula strana, v minulosti táto suma znamenala aj to, že zamestnanci poberajúci minimálnu mzdu neplatili z tejto mzdy dane.priblížil Bugár. Toto opatrenie by sa podľa neho mohlo dotknúť vyše dvoch miliónov Slovákov, a to zamestnancov aj živnostníkov.Druhý návrh sa týka dôchodcov.vysvetlil Bugár. Most-Híd preto navrhuje, aby dôchodcovia boli pri práci na dohodu oslobodení od odvodov do výšky 200 eur mesačne, ako je to napríklad aj pri študentoch.konkretizoval Bugár.Štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna (Most-Híd) upozornil, že tento návrh je súčasťou politiky strany, ktorá je orientovaná aj na dôchodcov.dodal Švejna.