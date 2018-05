MOST-HÍD NEPODPORÍ ZASTROPOVANIE VEKU ODCHODU DO DÔCHODKU

Na archívnej snímke Béla Bugár (Most-Híd). Foto: TASR - Martin Baumann Na archívnej snímke Béla Bugár (Most-Híd). Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 25. mája - Poslanecký klub strany Most-Híd nepodporí v parlamente návrh ústavného zákona strany Smer-SD na zastropovanie veku odchodu do dôchodku. Koaličná strana však predkladá vlastný návrh novely zákona o sociálnom poistení, v ktorom navrhuje, aby sa zrozumiteľne a transparentne zverejňoval dôchodkový vek päť rokov dopredu. Návrh predkladajú poslanci na najbližšiu schôdzu parlamentu."Náš poslanecký klub má zhodný názor, že za ústavný zákon nebudeme hlasovať, nie sme za zastropovanie dôchodkového veku. My rozumieme argumentom našich koaličných partnerov, ale riešime niečo, čo nastane v roku 2035, a dnes nevieme, aká bude situácia v krajine, demografia. Takže zodpovedne nevieme k tomu dnes pristúpiť," zdôvodnila poslankyňa strany Irén Sárközy.Podľa slov podpredsedu Mosta-Híd Ivana Švejnu strana o svojom rozhodnutí informovala koaličných partnerov. "Na druhej strane ale chápeme, že majú záujem a oslovujú na podporenie tohto zákona aj iné politické strany. Vieme o tom," poznamenal Švejna. Víta však, že predseda Smeru-SD Robert Fico podporuje, aby boli v rámci druhého čítania rôzne semináre a diskusia na túto tému. "Budem pozorne počúvať argumenty pre a proti. Tak je to správne, aby aj poslanci vedeli, o čom hlasujú v druhom čítaní," doplnil Švejna.Podľa Sárközy však v súčasnosti ešte ani medzi koalíciou a opozíciou nie je zhoda, ako by sa mal dôchodkový vek zastropovať. "Ústavný zákon sa mení kvalifikovanou väčšinou, preto je prirodzené, že naši koaliční partneri rokujú aj s opozičnými stranami, ale dnes nie je zhoda na túto tému. Budeme o tom rokovať. Odmietame stropovanie v Ústave SR," doplnila Sárközy.Návrh Smeru-SD na zastropovanie dôchodkového veku v Ústave SR považuje za správne rozhodnutie hnutie OĽaNO, obyčajní sú však pripravení podporiť ho len za splnenia určitých podmienok. Napríklad ženám by sa mal dôchodkový vek znižovať v závislosti od počtu vychovaných detí. Podporenie návrhu Smeru-SD tiež pripustilo hnutie Sme rodina. Zastropovanie odmietla strana SaS, ale aj viacerí nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého a Jozefa Mihála.Návrh novely Mosta-Híd na skoršie zverejňovanie dôchodkového veku odkonzultovali poslanci strany aj s rezortom práce, ale aj s koaličnými partnermi, ktorí ho odsúhlasili. V súčasnosti sa totiž vek odchodu do dôchodku určuje na rok dopredu. V praxi to napríklad znamená, že napríklad 60-ročný človek ešte stále nevie, kedy bude môcť ísť do dôchodku. "Nemôžeme zatvárať oči pred tým, že dnes starí ľudia nevedia, koľko ešte budú pracovať do dôchodku. Vnímame to ako problém, vnímajú to ako problém aj ľudia. Keďže ľudia nemajú istotu vopred stanoveného dôchodkového veku, tak si nemôžu vopred plánovať dôležité životné rozhodnutia," priblížila Sárközy. Ľudia by tak podľa tohto návrhu mali aspoň päť rokov vedieť dopredu, kedy môžu ísť do dôchodku.