Most-Híd nezdieľa názory SNS, zásadné otázky koalície sa nemenia

Bratislava 18. apríla (TASR) - Strana Most-Híd nezdieľa názory SNS, ktoré prezentoval jej predseda Andrej Danko na tlačovej konferencii po rokovaní predsedníctva strany. "Nevnímame žiadne posuny vládnej koalície v zásadných politických otázkach," uviedla strana vo svojom stanovisku.Bugárovci tvrdia, že ak by takýto pocit nadobudli, budú to riešiť ako doteraz vo vnútri koalície. "Pre nás platí programové vyhlásenie vlády, ktoré je v zahraničnej politike jednoznačné," vyhlásila strana, podľa ktorej sa koalícia musí v prvom rade sústrediť na dôležité a vážne úlohy stojace pred Slovenskom. "A tomu určite nepomáha riešenie problémov a prípadných nezhôd pred médiami a verejnosťou," uzavrela strana.Danko po rokovaní predsedníctva SNS oznámil, že vo štvrtok popoludní o 15.00 h chcú národniari hovoriť s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a vyjasniť si postoje k otázkam, ktoré prináša vládnutie. Danko sa nechce dozvedať o odchodoch ministrov či vysokých funkcionárov z médií. Necíti sa v koalícii takto komfortne. Neotvára však koaličnú dohodu. Do budúcna to ale nevylúčil, ak to bude nevyhnutné.Pellegriniho označil Danko za neznámeho pre SNS z pohľadu postojov a chce s ním hovoriť napríklad o zahraničnej politike, otázke migrácie a kvót. "Je tých tém strašne veľa, ktoré by mohli dospieť k tomu, že by komunikácia SNS s pánom Pellegrinim bola komplikovaná. Potrebujeme sa cítiť komfortne v tejto vláde. Sú témy, ktoré nám pán Pellegrini musí zodpovedať, pokiaľ máme mať voči nemu dôveru," povedal Danko.Sľúbil, že SNS urobí všetko preto, aby si svoje postoje inteligentne vysvetlili tak, aby sa v piatok konala vláda a boli schválené zákony. Danko priznal, že inicioval odsunutie rokovania vlády zo stredy na piatok, aby si vydiskutovali názory. Naznačil aj problém s ministerstvom financií. "Odmietam sa klaňať, prosiť o financie, aby som musel tvrdo bojovať o veci, ktoré sú prirodzené vo funkčnom štáte," uviedol.