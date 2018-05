Most-Híd: Od koaličných partnerov očakávame korektnú komunikáciu

Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 13. mája (TASR) - Korektná a efektívna komunikácia má svoje pravidlá. Strana Most-Híd sa nimi riadi a to isté očakáva aj od svojich koaličných partnerov. Bugárovci to napísali na sociálnej sieti v reakcii na výzvu SNS, aby Most-Híd odvolal svojho štátneho tajomníka na ministerstve obrany Róberta Ondrejcsáka.uzavrela strana.Na stiahnutie Ondrejcsáka vyzval v sobotu (12.5.) podpredseda SNS Anton Hrnko. Dôvodom bol Ondrejcsákov rozhovor pre denník Sme, v ktorom kritizoval SNS za pôsobenie na ministerstve obrany. SNS ho zároveň vyzvala, aby zverejnil všetky priame aj nepriame príjmy za prednášky a publikačnú činnosť od zbrojárskych lobistov.Hrnko tvrdí, že v posledných mesiacoch sa na SNS zniesla doslova kanonáda obvinení, ktoré spochybňujú nielen jej nominantov, ale úprimnú snahu strany riešiť problémy Slovenskej republiky, ktoré sa tu nakopili za predchádzajúcich vlád.odkázal Hrnko.Pripomína, že keď pri odvolávaní poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina) z výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva niektorí koaliční poslanci hlasovali inak,tvrdí Hrnko.Pokračuje, že Ondrejcsák, vzdelaním filozof, sa pasuje do úlohy odborníka na armádu.dodal Hrnko.Líder Mosta-Híd Béla Bugár pre TASR ešte v sobotu reagoval, že dotknutý rozhovor Ondrejcsáka pre denník Sme skutočne vyznieva tak, že štátny tajomník útočí na koaličného partnera.pýtal sa Bugár. Je preto pripravený s Ondrejcsákom hovoriť a túto tému otvoriť na najbližšom predsedníctve Mosta-Híd.dodal Bugár.