Most-Híd odmieta Dankove limity na členov politických strán

Na archívnej snímke zľava podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd), predseda NR SR Andrej Danko (SNS) a podpredseda NR SR Martin Glváč (SMER-SD). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. januára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) podporuje zámer šéfa SNS a Národnej rady SR Andreja Danka upraviť fungovanie politických strán. Zatiaľ však nevidel konkrétne návrhy. Povedal to v RTVS v Sobotných dialógoch.SNS ešte verejnosti novelu zákona o politických stranách nepredstavila, tvrdí však, že návrh je predmetom koaličných rozhovorov. Most-Híd už povedal, že nesúhlasí s limitmi na počet členov, má inú predstavu. Nebráni sa rokovaniam o jasných pravidlách a správnom nastavení podmienok.uviedla pre TASR hovorkyňa strany Klára Debnár.Z pohľadu fungovania politických subjektov považuje Most-Híd za účinnejšie hovoriť o tom, ako by sme ich efektívne fungovanie mohli zabezpečiť prostredníctvom straníckych orgánov.doplnila.Národniari už dlhší čas hovoria, že majú novelu pripravenú a že je súčasťou koaličných rokovaní. Novelu si mala prezrieť aj Transparency International Slovensko. Zákon chcela SNS predstaviť na jeseň. Mal by riešiť nielen stranícke štruktúry a limit na počet členov, ale aj to, aby predstavitelia strany, ktorá bola raz zrušená, nemohli pod inou značkou kandidovať opäť. To však údajne v právnej norme napokon nebude.Prísnejšie podmienky pre politické strany avizoval predseda SNS Andrej Danko pred pár mesiacmi. Spomínal návrh, že by strany kandidujúce v parlamentných voľbách mali mať minimálne 500 členov. Politická strana podľa neho nemôže byť "eseročka" jedného človeka, ktorý si v nej môže robiť, čo chce.Danko je presvedčený, že nesystémové strany nevedia riadiť štát. Pravidelne pripomína, že OĽaNO má štyroch členov, z toho dvaja sú rodinní príslušníci. Neraz zdôraznil, že pojmy ako stranícka disciplína nie sú žarty.Opozícia zmenu zákona, najmä zámer zaviesť limity na počet členov strany, od začiatku kritizuje. Hovorila aj o možnosti napadnúť takýto zákon, ak prejde, na Ústavnom súde SR.