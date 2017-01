Most-Híd podporí zrušenie Mečiarových amnestií, pripomienky Kisku nie

Gábor Gál (MOST-HÍD) Foto: TASR Gábor Gál (MOST-HÍD) Foto: TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Zrušenie Mečiarových amnestií Most-Híd opäť podporí, ďalšie opozičné návrhy zrejme nie. Nesúhlasí ani s pripomienkami prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý vrátil parlamentu tri novely zákonov. Tieto teda podľa predsedu poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábora Gála prejdú tak, ako ich parlament pôvodne schválil."Argumenty prezidenta nie sú takého charakteru, žeby sme mali zmeniť názor, a teda ideme opäť podporiť tieto návrhy," povedal na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente Gál. Hlava štátu vrátila tzv. jasličkový zákon, ďalej zákon, ktorý má sprísniť registráciu cirkví, a tiež zákon o štátnej službe.Gál zopakoval, že Most-Híd doteraz vždy podporil návrh na zrušenie Mečiarových amnestií a urobí to opäť. Nemyslí si však, že koaliční partneri Smer-SD a SNS zahlasujú za zrušenie, hoci viacerí známi sudcovia a právnici priniesli vyhlásenie, podľa ktorého je možné zrušiť Mečiarove amnestie.Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd poukazuje na právnikov s opačným názorom, s ktorými zrejme súhlasia koaliční partneri. "Neviem, či je tam priestor na zmenu názoru," povedal Gál. Smer-SD dlhodobo tvrdí, že hoci sú tieto amnestie právny suterén, sú nezrušiteľné. SNS má tiež o ich zrušiteľnosti pochybnosti. Avizovala, že koaliční poslanci požiadajú o názor Ústavný súd SR.Amnestie udelené v roku 1998 vtedajším premiérom Vladimírom Mečiarom sa týkajú prípadu zavlečenia prezidentovho syna Michala Kováča ml. do cudziny, ako aj zmareného referenda. Zo skutku zavlečenia bolo podozrievané vtedajšie vedenie SIS. S prípadom súvisí aj vražda Róberta Remiáša. Opozícia sa už neraz pokúsila presadiť ústavný zákon na zrušenie Mečiarových amnestií, dosiaľ sa však nenašlo potrebných 90 hlasov.Parlament však prijal uznesenie, ktorým odsúdil akt zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny z 31. augusta 1995. Označil ho za hrubý zásah do ľudských práv a základných slobôd a tiež za čin poškodzujúci dobré meno SR. Parlament tiež odsúdil Mečiarove amnestie, ktoré zabránili poznaniu a potrestaniu páchateľov týchto činov.Gál poukázal aj na návrhy, ktoré predložil Most-Híd. Novelami zákona o Správnom súdnom poriadku a o Civilnom sporovom poriadku chcú dosiahnuť, aby preklad podaní a dôkazov v regionálnom alebo menšinovom jazyku v správnom súdnom konaní a civilnom súdnom konaní zabezpečoval súd. Trovy prekladu a tlmočenia by mal hradiť štát. Most-Híd tiež spolu s partnermi presadzuje jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov (VÚC) a tiež zlúčenie termínu volieb do VÚC a samosprávnych volieb. "Za tieto návrhy bude hlasovať celý klub," vyhlásil Gál.Strana podporí aj zmenu zákona o odpadoch, ktorá rieši igelitové tašky, a tiež zmeny týkajúce sa druhého dôchodkového piliera. "Dávame možnosť dôchodcom-sporiteľom liberálnejšie narábať s ich úsporami," doplnil Gál s tým, že opozičné návrhy zrejme strana nepodporí. "Nikto s nami o nijakom návrhu nerokoval, nebudeme podporovať tieto návrhy, naši ministri majú komplexnejšie návrhy. Opozičné sú mnohé neúplné," vysvetlil.