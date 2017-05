Most-Híd podporuje kandidatúru štátneho tajomníka Rigóa na šéfa TTSK

Konrád Rigó, archívne foto. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Predsedníctvo Mosta-Híd podporilo kandidatúru štátneho tajomníka z ministerstva kultúry Konráda Rigóa za predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). V Banskobystrickom kraji strana podporí takého kandidáta, ktorý bude mať najväčšiu šancu poraziť súčasného predsedu Mariana Kotlebu (ĽSNS). O záveroch predsedníctva informovala dnes hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.Termín volieb do vyšších územných celkov ešte určený nie je, vyhlasuje ho predseda Národnej rady SR. Musí tak urobiť najneskôr 110 dní predo dňom konania volieb. Podľa zákona sa voľby konajú v posledných 14 dňoch volebného obdobia. Naposledy bolo hlasovanie v roku 2013. Prvé kolo sa konalo 9. novembra a druhé 23. novembra 2013. Práve do 23. novembra teda majú byť zvolení noví predsedovia krajov a krajskí poslanci.Po novom už nebudeme voliť predsedov krajov v dvoch kolách, ale iba v jednom. Za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov. Vzhľadom na zmeny by sa hlasovanie mohlo uskutočniť najneskôr v sobotu 18. novembra.