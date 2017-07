MOST-HÍD podporuje výstavbu rýchlocesty R2 od Zvolena na Košice

Na snímke predseda strany MOST-HÍD Béla Bugár Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 13. júla (TASR) - Koaličná strana Most-Híd podporuje urýchlenú výstavbu rýchlostnej cesty R2 smerom od Zvolena na Košice. Predseda strany Béla Bugár v dnešnom stanovisku uviedol, že sa nestotožňuje so závermi Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, ktorý označil pokračovanie budovania rýchlostnej cesty R2 smerom od Kriváňa na Lučenec, Rimavskú Sobotu, Rožňavu a Košice za nerentabilné.vyhlásil Bugár.Táto priorita sa podľa jeho slov premietla aj do Programového vyhlásenia vlády.citoval konkrétnu pasáž priamo z dokumentu Bugár. Výstavba infraštruktúry je pritom podľa neho nevyhnutnou podmienkou pri pomoci menej rozvinutým regiónom.konštatoval Bugár. Potom sú podľa neho regióny s viac ako 20-% nezamestnanosťou a veľmi slabo rozvinutou infraštruktúrou, čo je potrebné zmeniťdodal Bugár.Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) uviedol, že niektoré úseky R2 medzi Zvolenom a Košicami sú v pokročilej fáze prípravy a pri zabezpečení financovania by sa v krátkom období mohli vyhlásiť verejné obstarávania na zhotoviteľa stavby.zdôraznil šéf rezortu dopravy.Len tak sa podľa neho podarí vybudovať kvalitné infraštruktúrne prepojenie medzi západom a východom a tiež severom a juhom krajiny. Érsekovou snahou bude preto spolu s ďalšími koaličnými stranami hľadať spôsob, ako zabezpečiť financovanie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.dodal Érsek.TASR v stredu 12. júla informovala, že výstavba ďalších úsekov rýchlostnej cesty R2 od Kriváňa v okrese Detva smerom na Lučenec, Rimavskú Sobotu a ďalej na Košice je neistá. Vyplýva to z predbežného stanoviska Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, podľa ktorého namiesto stavby ďalšieho úseku R2 Kriváň - Lovinobaňa stačí rozšíriť existujúcu cestu I/16.uvádza útvar vo svojom stanovisku.Útvar zároveň neodporučil ani výstavbu ďalšieho úseku R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorého súčasťou je i tunel Soroška. Ani tento projekt nepovažujú za ekonomicky rentabilný a odporúčajú posúdiť možnosť rekonštrukcie a rozšírenia cesty I. triedy, s prípadnými stúpacími pruhmi cez Sorošku.