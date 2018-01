Most-Híd postaví vlastného prezidentského kandidáta

Na archívnej snímke predseda Most-Híd Béla Bugár. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 24. januára (TASR) - Most-Híd postaví do prezidentských volieb v roku 2019 vlastného kandidáta. Rozhodlo o tom pondelkové republikové predsedníctvo strany. TASR to potvrdila hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.Mená zatiaľ strana nespomína. O prezidentských voľbách má strana hovoriť ešte na republikovej rade a potom na straníckom sneme. Ten sa má konať v júni.Predseda strany Béla Bugár už nedávno hovoril, že koalícia v zložení Smer-SD, SNS a Most-Híd spolu nepôjde do prezidentských volieb.povedal nedávno Bugár TASR.Prezidentské voľby budú v roku 2019. Do boja sa už prihlásil prvý uchádzač Radovan Znášik. Prezident SR Andrej Kiska zatiaľ nepovedal, či sa pokúsi post obhájiť. Rozhodnutie oznámi najneskôr do septembra.Premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý v posledných voľbách kandidoval a prehral v druhom kole s Kiskom, vyhlásil, že kandidovať už nebude. Smer-SD mieni postaviť vlastného kandidáta. Spomínali sa minister zahraničia Miroslav Lajčák, ktorý vedie Valné zhromaždenie OSN, aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.Lajčák oznámil, že kandidovať nebude, chce zostať pri zahraničnej politike. Šefčovič pre TASR nedávno uviedol, že o kandidatúre zatiaľ neuvažoval. Svoju úlohu vidí skôr v snahe zvýšiť volebnú účasť na ďalších eurovoľbách, aby nesilneli extrémistické a protieurópske strany. Diskusia o prezidentskom kandidátovi bude podľa neho relevantná koncom roka.Vlastného kandidáta avizovala aj SNS. Predseda SNS Andrej Danko však nechcel byť zatiaľ konkrétny.povedal ešte v decembri.