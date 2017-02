MOST-HÍD: Požiadame prezidenta, aby nepodpísal antimnožiteľský zákon

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 17. februára (TASR) - Koaličná strana Most-Híd požiada prezidenta SR Andreja Kisku, aby nepodpísal tzv. antimnožiteľský zákon z dielne SaS, ktorý parlament schválil 14. februára. Na dnešnej tlačovej konferencii to avizoval poslanec Mosta-Híd Peter Antal. Situáciu má vyriešiť veľká novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá sa bude komplexne zaoberať aj bojom proti tzv. množiteľom psov a pripravená má byť na jeseň.Cieľom novely SaS je regulovať množenie psov, ak ide o podnikanie a šteňatá sa predávajú.upozornil Antal.Podľa jeho slov novela hovorí, že. Koaličný poslanec preto tvrdí, že je to veľmi zlá novela, ktorá urobila podnikateľov aj z ľudí, ktorí ani nemôžu podnikať. Ide napr. o ľudí v štátnej službe.Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Gabriel Csicsai (Most-Híd) je presvedčený, že novela bola napísaná populisticky a neodborne.zdôraznil. Csicsai tvrdí, žemyslí si.Zároveň posledných desať až 15 rokov vidí Csicsai ďalší fenomén, a to je zvýšený záujem v rámci EÚ o spoločenské psy.dodal Csicsai.Novelu zákona o podmienkach držania psov podporili opoziční poslanci, ktorí však nemajú v parlamente väčšinu. Právna norma prešla vďaka tomu, že za ňu zahlasovalo aj päť poslancov koaličného Smeru-SD.uzavrel Antal.Poslanci SaS napokon svoju pôvodnú novelu zmiernili cez pozmeňujúci návrh tak, aby sa regulácia množenia psov týkala len prípadov podnikania. Chov psov, kde sa šteňatá darujú, tak ostáva mimo regulácie. Ich novela zavádza tzv. regulovaný chov psov ako formu podnikania, na ktorú je potrebný živnostenský preukaz. Každého psa, ktorý sa v regulovanom chove narodí, musí chovateľ označiť a identifikovať a bude povinný zabezpečiť, aby samica psa, ktorá je súčasťou tohto chovu, bola veterinárne ošetrená po každej ukončenej gravidite, najmenej však raz ročne. Tí, ktorí šteňatá predávajú už v súčasnosti, budú mať čas do konca júla 2017, aby si zabezpečili regulovaný chov.