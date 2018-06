Most-Híd: Predstavitelia strany pozorne počúvajú farmárov

Na snímke podpredseda parlamentu SR a predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) - Predstavitelia strany Most-Híd intenzívne rokujú a pozorne počúvajú farmárov. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka strany Františka Štullerová.priblížila. Legislatívne zmeny v tejto oblasti však nie je podľa Most-Híd správne prijímať v skrátenom legislatívnom konaní bez širšej odbornej diskusie, do ktorej by nevyhnutne mali byť zapojení všetci aktéri.Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriel Csicsai (Most-Híd) sa stretol pred necelým týždňom s Helenou Patasiovou, predsedníčkou Agrárnej komory Slovenska (AKS) a Árpádom Mészárosom, členom predstavenstva AKS.Podpredseda strany Peter Antal taktiež prijal predstaviteľov farmárov z južného Slovenska, ktorí ho informovali o problémoch spojených s náhradnými pozemkami, ale venovali sa aj ďalším aktuálnym témam.vyhlásil podpredseda Most-Híd a predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Antal. Zároveň uviedol, že ak to bude potrebné, je pripravený predložiť návrhy legislatívnych zmien v tejto oblasti.