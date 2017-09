MOST-HÍD: Rôzne druhy škôl by mohli vytvoriť vzdelávacie centrá

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 21. septembra (TASR) - Rôzne druhy škôl by sa mohli zlučovať a vytvárať sústavu škôl, tzv. vzdelávacie centrá. To je podľa Mosta-Híd budúcnosť pre slovenské školstvo. Chce o tom diskutovať. Už dnes však takto môžu podľa strany školy fungovať a netreba preto meniť zákony.povedal dnes štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák (Most-Híd). V súčasnosti sa podľa jeho slov vedie diskusia o tom, ako urobiť školstvo efektívnejšie a atraktívnejšie. Novú podobu kvality vzdelávania vidí vo vzdelávacích centrách.Vzdelávacie centrum má byť podľa Krajňáka sústava škôl, kde by sa vytvorila kvalita na základe spájania sa jednotlivých druhov škôl. Pripomenul, že v systéme dnes máme materské, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy a jazykové školy.poznamenal. Ako príklad uviedol Spojenú školu na Letnej ulici v Poprade, kde sa spojila škôlka, základná škola, základná umelecká a školský klub detí do jedného silného centra.zdôraznil Krajňák.Spojením rôznych vzdelávacích inštitúcií do jedného zariadenia by sa podľa Mosta-Híd zabezpečil jednotný manažment vzdelávacích procesov, efektívnejšie nakladanie s financiami, ako aj plynulý prechod cez vzdelávací systém. Strana dodáva, že je na zriaďovateľovi, či takéto vzdelávacie centrum vznikne.Centrá by podľa Mosta-Híd pomohli najmä deťom, ktoré chcú navštevovať školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Ak by sa totiž spojili materská, základná a stredná škola s vyučovacím jazykom menšiny, tak by sa dieťa učilo vo svojom materinskom jazyku kontinuálne už od škôlky.vysvetlil Krajňák. Aj podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravazs považuje za najlepšie riešenie kontinuálne vzdelávanie v materinskom jazyku. Bol by rád, keby sa takto učili nielen deti z maďarskej menšiny, ale aj rusínskej či rómskej.Otázku vzdelávacích centier otvára Most-Híd aj na základe prieskumu, v ktorom sa pýtali na názor predstaviteľov materských, základných a stredných školy s vyučovacím jazykom maďarským.doplnil Krajňák. Z dlhodobého hľadiska vidí strana príležitosť v spojení rôznych typov škôl na základe konkrétnych potrieb danej obce a lokality.