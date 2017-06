Most-Híd si bude šéfa RTVS vyberať medzi Ťapákovou a Ruttkayom

Na archívnej snímke zľava Zuzana Ťapáková, Richard Dírer, Jaroslav Rezník, Fedor Flašík, Michal Ruttkay, Václav Mika a Peter Abrahám pred verejným vypočutím kandidátov na post generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska na Výbore NR SR pre kultúru a médiá. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Poslanci vládneho Mosta-Híd sa pri tohtotýždňovej voľbe nového šéfa RTVS budú rozhodovať medzi Zuzanou Ťapákovou a Michalom Ruttkayom. Jaroslava Rezníka strana naďalej odmieta. Taký je záver dnešného rokovania poslaneckého klubu strany.Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá posunul do voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) osmičku kandidátov. Na prvom kole voľby, ktoré sa uskutoční 15. júna, sa zúčastnia Peter Abrahám, Richard Dírer, Fedor Flašík, Václav Mika, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky.Ak v prvom kole nezíska žiaden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov, najlepší dvaja postúpia do druhého kola. To sa uskutoční 22. júna.