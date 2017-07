MOST-HÍD: SMK nepreukázala vôľu dlhodobo spolupracovať

Na snímke predseda strany MOST-HÍD Béla Bugár Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 4. júla (TASR) - Vládny Most-Híd vnímal možnú spoluprácu s mimoparlamentnou SMK vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) ako symbolický prvý krok dlhodobej spolupráce a budovania partnerského vzťahu. Takto strana reagovala na dnešné vyjadrenia SMK, podľa ktorých spolupráca stroskotala pre pocit nadradenosti Mosta-Híd.Strana Bélu Bugára je naďalej presvedčená, že nedôveru voličov oboch strán možno odstrániť preukázaním vôle dlhodobo spolupracovať. SMK podľa Mosta-Híd počas dvojkolového rokovania takúto vôľu nepreukázala a rozhovor zúžila na možnú spoluprácu vo voľbách do samosprávnych krajov. Dohoda tak nevznikla.povedal predseda strany Most-Híd. Nepochopenie a odmietnutie tejto ponuky podľa Bugára bude mať vplyv aj na voľby na ďalších úrovniach.Pripomína, že SMK je etnická, čisto maďarská strana, Most-Híd občianska, založená na princípe spolupráce väčšinového národa s národnostnými menšinami. Most-Híd zdôrazňuje, že obe strany robia politické rozhodnutia založené na týchto princípoch, a v prípade možnej spolupráce jeden princíp nemôže prevyšovať nad tým druhým.Strana Most-Híd iniciovala rokovanie o možnej spolupráci s SMK hneď po parlamentných voľbách 2016. SMK však na stretnutie nešla. Strana chcela počkať, či sa Most-Híd spojí v koalícii s SNS a Smerom-SD. Most-Híd do tejto vlády vstúpil. Pre vtedajšie vedenie SMK bolo spojenie s SNS problém, rovnako ako spôsob vzniku vládnej koalície. Neskôr sa predstavitelia stretli, ale napokon sa na spoločnom postupe pre voľby do VÚC nedohodli.Bugár to nedávno vysvetlil tým, že SMK odmietla navrhovanú formu spolupráce a navyše dohodu podmienila tým, že sa Most-Híd stane čisto etnickou stranou. Most-Híd túto podmienku odmietol. Predseda SMK József Menyhárt tvrdí, že to bolo inak. SMK podľa jeho slov žiadnu takúto podmienku Mostu-Híd nedávala. Za nedohodou je podľa neho pocit nadradenosti Mosta-Híd, ktorý je vládnou stranou, a tiež neschopnosť bugárovcov predstaviť vhodných kandidátov. Na rokovaniach pritom podľa Menyhárta nebola reč o iných ako krajských voľbách. Predseda SMK potvrdil záujem rokovať o ďalších voľbách, ktoré prídu.