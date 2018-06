Most-Híd: Splnili sme množstvo priorít, vieme pomôcť občanom

Na snímke vľavo predseda strany Most - Híd Béla Bugár počas príhovoru na rokovaní snemu strany MOST – HÍD v Bratsialave 9. júna 2018 Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 9. júna (TASR) - Počas viac ako dvoch rokov vo vláde sa strane Most-Híd podarilo splniť veľké množstvo priorít z Programového vyhlásenia vlády. Aj v nasledujúcom období chce pokračovať v rozbehnutých legislatívnych iniciatívach s dôrazom na hospodársku politiku a regionálny rozvoj, menšinovú politiku a právny štát. Po straníckom sneme Mosta-Híd, ktorý sa konal v sobotu v Bratislave, to vyhlásil podpredseda strany a minister životného prostredia László Sólymos.Most-Híd prijal na sneme programový dokument týkajúci sa priorít do roku 2020. Podľa strany Slovensko zažíva najlepšie hospodárske časy od svojho vzniku, keď sa miera nezamestnanosti blíži k hranici piatich percent. Zároveň sú tu však stále regióny, najmä na strednom a východnom Slovensku, v ktorých ľudia pociťujú nedostatok pracovných príležitostí a veľké regionálne rozdiely.píše sa vo vyhlásení.Most-Híd vychádzajúc z pozícií občianskej strany, proeurópskej orientácie krajiny a zo svojho programu Občianska vízia bude preto v nastávajúcom období pokračovať v rozbehnutých legislatívnych iniciatívach. V oblasti hospodárskej politiky a regionálneho rozvoja pracuje na zlepšení podnikateľského prostredia ďalším znížením odvodov pre živnostníkov. Strana chce výrazne podporiť mladé rodiny aj formou zavedenia novej pôžičky. Nechce sa zúčastňovať na nezmyselnom populizme v oblasti dôchodkov, chce ale určiť presný vek odchodu do dôchodku päť rokov vopred pre každého občana.Z hľadiska samotných regiónov Most-Híd pokračuje v príprave a výstavbe rýchlostných ciest, najmä cesty R2 na strednom a východnom Slovensku. Pracuje sa aj na výstavbe nových mostov v Komárne a na Ipli, vrátane ich napojenia na hlavné cestné ťahy.avizuje strana.V oblasti menšinovej politiky sa strana snaží o to, aby školský zákon definoval pojem národnostného školstva.píše sa v dokumente.Vo sfére právneho štátu je hlavnou agendou získanie dôvery voličov v štátne inštitúcie. Výrazne by tomu mala pomôcť zmena zákona o výbere policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie.dodala strana.