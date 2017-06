MOST-HÍD: Spochybňovanie účasti Slovenska v jadre EÚ je škodlivé

Na snímke poslankyňa Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 7. júna (TASR) – Vládna strana Most-Híd považuje za škodlivé a nekompetentné vyjadrenia spochybňujúce potrebu účasti Slovenska v európskom integračnom jadre. V mene strany to dnes vyhlásila jej poslankyňa a členka Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Katarína Cséfalvayová.Čítajte aj FICO: SR môže nasadnúť do integračného expresu alebo ostať v depe Členstvo Slovenska v EÚ Most-Híd vníma ako výsledok vôle občanov, ktorí v spolupráci s najvyspelejšími krajinami na európskom kontinente videli a vidia najzmysluplnejšiu cestu pre rozvoj, spoluprácu, dobiehanie životnej úrovne a bezpečnosť.zdôraznila Cséfalvayová.Z takýchto postojov sa podľa poslankyne tešia najmä tí, ktorým prekáža silná a spolupracujúca Európa.kritizovala.Výsledkom členstva Slovenska v EÚ je podľa Mosta-Híd zásadný ekonomický rast hospodárstva, dobiehanie životnej úrovne krajín bez komunistickej minulosti a rešpekt Slovenska ako spoľahlivej a zodpovednej krajiny. Za základný predpoklad pokračovania tohto "úspešného príbehu" Most-Híd považuje zodpovednú politiku a spoluprácu s tými najvyspelejšími v EÚ.Predseda opozičnej SaS Richard Sulík v utorok (6.6.) vyhlásil, že Slovensko by sa nemalo snažiť za každú cenu o členstvo v jadre EÚ, takáto snaha dokonca môže byť pre krajinu nebezpečná. Je presvedčený, že podmienkou členstva v takzvanej kategórii A bude harmonizácia daní, ktoré sú na Slovensku nízke. Poukázal na to, že Slovensko vychádza v porovnaní s týmito štátmi od roku 2000 priaznivejšie v kumulatívnom raste HDP, vo vývoji verejného dlhu, v priamych daniach. Účasť v jadre EÚ podľa Sulíka prinesie i zvýšenie rizika terorizmu.