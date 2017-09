Most-Híd vyzýva kandidátov v krajských voľbách na zodpovednosť

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) – Strana Most-Híd vyzýva všetkých demokraticky zmýšľajúcich kandidátov vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC), predovšetkým v Banskobystrickom a Nitrianskom samosprávnom kraji, na zodpovednosť. Urobila tak na základe skúsenosti z posledných regionálnych volieb, keď bol v Banskobystrickom samosprávnom kraji zvolený za predsedu kraja Marián Kotleba, ako aj z parlamentných volieb, keď sa jeho strana dostala do parlamentu. Podľa strany tieto skutočnosti "jednoznačne nabádajú k opatrnosti". Uvádza to vo svojom stanovisku.informuje.Zároveň dodáva, že strana považuje extrémizmus za veľmi nebezpečný fenomén, ktorý je však možné poraziť zodpovedným prístupom.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra a majú stáť viac ako 10 miliónov eur. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.Predsedom kraja sa môže stať obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 25 rokov. Za krajského poslanca môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje. V deň volieb musí mať aspoň 18 rokov. Právo voliť majú občania SR aj cudzinci, ktorí sú obyvateľmi daného kraja a najneskôr v deň konania volieb dovŕšia vek 18 rokov.