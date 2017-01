MOST-HÍD: Zľahčovať radikálne názory je pre krajinu nebezpečné

Na snímke predseda strany MOST-HÍD Béla Bugár. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 27. januára (TASR) - Zľahčovanie a akceptovanie radikálnych názorov vychádzajúcich už aj z úst parlamentných politikov je pre našu krajinu veľmi nebezpečný jav. Osobnosti politického a spoločenského života by sa mali ozvať a zastať sa tých, ktorí sa stávajú terčom nenávisti.Vyhlásil to dnes predseda vládneho Mosta-Híd Béla Bugár a jeho podpredsedníčka a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská pri príležitosti 72. výročia oslobodenia nacistického koncentračného tábora v Auschwitzi.píše sa v stanovisku Mosta-Híd.Bugárovci odmietajú súčasné pokusy o relativizáciu nacistických zločinov páchaných na židovskom obyvateľstve krajín okupovanej Európy, ako aj snahu popierať holokaust vôbec. Upozorňujú, že sa to deje aj v parlamente a nikto za to nie je potrestaný." zdôrazňuje Most-Híd a pripomína svoje kroky v boji s extrémizmom. Poukazuje na protiextrémistický balík z dielne ministerky Žitňanskej.Meniť zákony však podľa strany nestačí. "" uzatvára Most-Híd.