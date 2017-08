MOST: Koaličná rada rozhodne, či sa platy učiteľov zvýšia od septembra

Na snímke zľava podpredsedníčka strany Most-Híd Lucia Žitňanská a predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 31. augusta (TASR) – Koaličná rada rozhodne, či sa platy učiteľov zvýšia od septembra tohto roka alebo až od januára 2018. Pre TASR to v reakcii na stredajšie (30.8.) rozhodnutie školských odborárov nepodpísať memorandum o sociálnom zmieri uviedla koaličná strana Most-Híd.Pokračovať vo zvyšovaní platov pedagógov je podľa Mosta-Híd rovnako dôležité, ako zabezpečiť nerušený chod vyučovacieho procesu.tvrdí Most-Híd. Koaličná rada podľa strany rozhodne o tom, či sa bude pri zvyšovaní platov učiteľov postupovať podľa pôvodného harmonogramu programového vyhlásenia vlády.Podpisom memoranda totiž podmienil premiér Robert Fico (Smer-SD) zvyšovanie platov učiteľov od septembra. Predseda vlády už avizoval, že pri nepodpísaní memoranda predstaviteľmi školských odborov sa bude pri zvyšovaní platov učiteľov postupovať podľa programového vyhlásenia vlády a mzdy im vzrastú až v januári 2018. Po podpise memoranda sa totiž mali platy učiteľov zvýšiť o šesť percent od 1. septembra. Ďalšie zvyšovanie bolo potom plánované 1. septembra 2018 o šesť percent, od 1. septembra 2019 o šesť percent. A nakoniec zvýšenie o šesť percent 1. januára 2020. Za tento návrh očakávala vláda podpísanie memoranda o sociálnom zmieri.Školskí odborári sa však rozhodli nepodpísať memorandum, ktoré malo zaručiť sociálny zmier až do roku 2020. Odmietli sa totiž vzdať svojho ústavného práva každoročne kolektívne vyjednávať o možnosti dohodnúť lepšie pracovné a platové podmienky. Ak by sa podmienka vlády napokon naplnila, odborári to nepovažujú za šťastný krok. Chcú si však počkať na rozhodnutie vlády a následne bude jasné, či pristúpia aj k nátlakovým akciám.Koaličná SNS však v stredu TASR informovala, že rešpektuje a podporuje stanovisko školských odborárov.uviedla podpredsedníčka SNS Eva Smolíková. SNS trvá aj na navýšení platov učiteľov od 1. septembra.TASR oslovila koaličnú stranu Smer-SD a Úrad vlády SR, doteraz však na otázky nereagovali.