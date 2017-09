MOST SNP: Množstvo a hmotnosť asfaltu pred opravou mosta a po nej sú rovnaké

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Predmetom Zmluvy o dielo bolo vykonať opravu izolácie a vozovky medzi dilatačnými závermi bez zásahu do ostatných častí mosta podľa predloženej projektovej dokumentácie. Vozovka je uložená na mostovke, ktorá je v pozdĺžnom smere vytvorená do oblúka a v priečnom smere má jednostranný sklon smerom ku stredu mosta. V obrubníkoch pri strede mosta sú vyrezané odvodňovacie oválne otvory. Spodná hrana otvoru je 6,0 až 7,5 cm nad oceľovou mostovkou. Táto geometria určuje presne hrúbku vozovky na moste. Preto je dôležité povedať, že nové hrúbky boli definované jestvujúcou geometriou a to sa odrazilo v projekte. Množstvo a hmotnosť asfaltu pred opravou a po oprave sú teda rovnaké.Skladba vozovky bola navrhnutá v projekte ako tvojvrstvová: skladá sa z izolácie a dvoch vrstiev liateho asfaltu. Izolačné systémy sú certifikované v rámci EÚ. So súhlasom projektanta sme použili certifikovaný systém z Nemecka od spoločnosti, ktorá má zastúpenie na Slovensku. Systém pozostáva z ochranného dvojzložkového náteru proti korózii aplikovaného striekaním, izolačného dvojzložkového náteru nanášaného valčekovaním a štetcom a ochrannej a spojovacej vrstvy. Táto vrstva nahriatím kladenou vrstvou liateho asfaltu vytvorí spojovací mostík medzi vrstvami. Po 48 hodinách je možné na takejto izolačnej vrstve klásť ďalšie vrstvy vozovky.Vozovka je z dvoch vrstiev liateho asfaltu. Na Slovensku nám nie je známa vozovka v dĺžke cca 400 m, ktorá by mala pojazdnú vrstvu z liateho asfaltu. Takáto vrstva sa používa ako ochrana izolácie na mostoch betónových aj oceľových. Na cesty, po ktorých bežne jazdíme, je použitý asfaltobetón, ktorý sa kladie pri teplotách cca 140 °C finišérom a potom sa valcuje valcom o hmotnosti 12-15 ton za pomoci vibrácie.Liaty asfalt je zmes, ktorá obsahuje okolo 60% veľmi jemných častíc – múčky a kameniva. Zvyšok tvorí asfalt a prísady na spracovanie. Zmes sa pokladá pri teplote cca 220°C a rozotiera sa pomocou jednoduchej rozotieracej lišty alebo ručne pomocou drevených hladítok. Povrch zmesi sa posype kamenivom do 8 mm obaleným asfaltom a malým ručným valčekom o hmotnosti 30-50 kg sa zatlačí do ešte horúcej vrstvy asfaltu. Celá vrstva sa už nevalcuje. Pri jazde po takto upravenom povrchu má preto vodič pocit vyššej hlučnosti, povrch je zároveň drsnejší. Liaty asfalt je však takmer dokonale vode nepriepustný a tak nemôže v zimnom období vznikať vo vozovke ľad od presiáknutej vody a tým vozovku narúšať. Vzhľadom na túto skladbu a technológiu je povrch vozovky iný ako bežné cesty z asfaltobetónu a plne vyhovuje požiadavkám na úroveň miestnych komunikácií.Spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o., vykonala práce na stavbe v zmysle Zmluvy o dielo v požadovanom termíne a v požadovanej kvalite s vedomím plnenia záručných podmienok.Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.Divízia dopravných a inžinierskych staviebOblasť juh