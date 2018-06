Most v Hnúšti mal podmyté základy, opravy začali v hodine dvanástej

Záchrana historického kamenného mosta je cieľom rekonštrukčných prác, ktoré v týchto dňoch v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota realizujú dobrovoľníci z občianskeho združenia (OZ) Horná Rimava a členovia OZ Castrum Ghymes. Podľa slov Romana Lebedu z Hornej Rimavy je most najstarším preklenutím rieky Rimava na jej celom 88-kilometrovom toku. Kamenný most v Hnúšti sa nachádza v miestnej časti Maša a ľudovo je nazývaný, podobne ako aj iné klenbové mosty v regióne, tureckým. Pochádza však zrejme z mladšieho obdobia, keďže na mape z prvého uhorského vojenského prieskumu, ktorý vykonávali v rokoch 1763 – 1787, ešte nie je zaznačený. V Hnúšti 6. júna 2018. Foto: TASR Branislav Caban Foto: TASR Branislav Caban

Hnúšťa 18. júna (TASR) – Podmyté základy, zrútená časť klenby a viaceré praskliny či uvoľnené kamene. To boli hlavné statické poruchy historického kamenného mosta v Hnúšti – Maši v Rimavskosobotskom okrese, ktorý počas uplynulých dvoch týždňov zachraňovalo 20 dobrovoľníkov z miestneho občianskeho združenia (OZ) Horná Rimava v spolupráci s odborníkmi z OZ Castrum Ghymes.uviedol pre TASR Roman Lebeda z Hornej Rimavy, ktorý bol hlavným iniciátorom záchrany mosta.Aj podľa slov Petra Ládera z Castrum Ghymes bol stav mosta oveľa horší, ako sa zdalo na začiatku.podotkol Láder s tým, že do budúcnosti treba takýmto prejazdom úplne zabrániť, pretože by mohlo dôjsť k zrúteniu klenby.Keďže most nie je zapísaný na žiadnom liste vlastníctva a nie je kultúrnou pamiatkou, podľa Lebedu naň nemôžu žiadať financie z grantov.konkretizoval.Kamenný most v Hnúšti sa nachádza v miestnej časti Maša a ľudovo je nazývaný, podobne ako aj iné klenbové mosty v regióne, tureckým. Pochádza však zrejme z mladšieho obdobia, keďže na mape z prvého uhorského vojenského prieskumu, ktorý vykonávali v rokoch 1763 – 1787, ešte nie je zaznačený.V ďalšom vymeriavaní, ktoré prebiehalo v rokoch 1806 - 1869, je už na mapách jasne viditeľný. Preto je pravdepodobné, že bol postavený až po roku 1780 v súvislosti so začiatkom banskej činnosti na úpätí neďalekého vrchu Ostrá, keďže vyťaženú rudu bolo treba prepraviť do hámrov, ktoré vznikli koncom 18. storočia v Maši na opačnej strane rieky.