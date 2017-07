Motív útoku v Hurgade je podľa vyšetrovateľov stále nejasný

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 15. júla (TASR) - Motív útoku v egyptskom plážovom stredisku Hurgada, kde muž ozbrojený nožom v piatok zabil dve zahraničné turistky a zranil ďalšie štyri osoby, je podľa vyjadrení vyšetrovateľov stále nejasný.Egyptská špeciálna prokuratúra vyzvala dnes médiá, aby sa vyhli špekuláciám a unáhleným záverom ohľadne tohto činu. Podľa zverejneného vyhlásenia zatiaľ nie je isté, či zadržaný muž konal samostatne alebo či išlo o akt terorizmu.Nemenované zdroje z prostredia bezpečnostných zložiek predtým uviedli pre agentúru DPA, že útočník, identifikovaný egyptskými médiami ako 27-ročný absolvent vysokej školy z provincie Kafr aš-Šajch v delte Nílu, plnil pokyny teroristickej organizácie Islamský štát (IS).Egyptský spravodajský server al-Ahrám informoval, že útočník sa podľa vyjadrení jeho susedov vrátil zo sedemmesačného pracovného pobytu v Saudskej Arábii a vo štvrtok vycestoval do Hurgady, aby si tam našiel novú prácu. Išlo pritom o Egypťana, ktorý údajne v minulosti nebol trestaný a nehlásil sa k nijakej politickej či teroristickej skupine.Pri piatkovom útoku v Hurgade na pobreží Červeného mora zahynuli dve Nemky a zranenia utrpeli ďalšie štyri osoby vrátane dvoch žien z Arménska a jednej Češky. Páchateľa zadržali a previezli na ďalšie vypočúvanie do Káhiry.K zodpovednosti za tento čin sa zatiaľ neprihlásila nijaká skupina, podľa agentúry AP však mohol byť inšpirovaný výzvami miestnej odnože IS na útoky namierené proti príslušníkom egyptskej menšiny kresťanov a zahraničným turistom.