Motocyklový pretekár Biaggi mal počas testovania ťažkú nehodu

Max Biaggi, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 9. júna (TASR) - Taliansky motocyklový pretekár Massimiliano "Max" Biaggi mal počas testovania na okruhu v Latine ťažkú nehodu.Štyridsaťpäťročný Biaggi sa pripravoval na víkendové preteky kategórie Supermoto, keď stratil počas jazdy kontrolu nad svojou motorkou. Ako informoval denník Gazzetta dello Sport, bývalého majstra sveta v Superbikeoch previezli záchranári helikoptérou do nemocnice v Ríme.informovala agentúra DPA.Taliansky pretekár získal počas svojej kariéry štyri tituly majstra sveta v triede do 250 cm3, v kategórii MotoGP a do 500 cm3 obsadil dvakrát druhú pozíciu v prestížnom seriáli.