Motokrosová sezóna 2017 vyvrcholí v nedeľu v Šenkviciach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šenkvice 31. augusta (TASR) - Motokrosová sezóna 2017 vyvrcholí počas v nedeľu 3. septembra v Šenkviciach. Posledné body v MX Open rozhodnú o víťazoch v seniorských a juniorských kategóriách. Viacerí lídri majú blízko k celkovému prvenstvu, no pred záverečným podujatím nemá nikto nič isté a tak sa dajú očakávať zaujímavé súboje.V kategórii MX Open je k víťazstvu blízko Tomáš Šimko, ktorý má na konte 172 bodov, čo je solídny náskok pred druhým Marekom Sukupm (144) a tretím Václavom Kovářom (128). Za víťazstvo v jednej finálovej jazde je 25 bodov, takže z jedného podujatia môže jazdec získať 50.V MX2 má najlepšiu východiskovú pozíciu Richard Šikyňa. Na konte má 170 bodov, no s 21-bodovými náskokom pred druhým Patrikom Liškom nemá ešte titul zďaleka istý. Bez šance na celkové víťazstvo nie je ani tretí Denis Poláš (133).Juniorská MX2-ka do 21 rokov v tejto sezóne leží pri nohách suverénnemu Jozefovi Posluchovi, ktorý nepozná nič iné ako víťazstvo. Zatiaľ vyhral každú finálovú jazdu, a ak sa tento scenár zopakuje aj v Šenkviciach, získa titul. Posluch (200 bodov) má 30-bodový náskok pred druhým Jaroslavom Antaličom (170 bodov).