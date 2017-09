Motoristi, pripravte sa na čiastočnú uzáveru D1

Ilustračná snímka. Foto: Juraj Šimko Foto: Juraj Šimko

Bratislava 29. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uskutoční postupne oddnes počas nasledujúcich dvoch víkendov plánovanú opravu vozovky na diaľnici D1 medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom.Podľa hovorkyne diaľničnej spoločnosti Michaely Michalovej sa s opravou vozovky začne v ľavom jazdnom páse smerom do Bratislavy oddnes od 17.00 h do nedele 1. októbra do 14.00 h. Následne sa bude pokračovať aj počas ďalšieho víkendu, a to od piatka 6. októbra od 17.00 h do nedele 8. októbra do 14.00 h.priblížila Michalová. Doprava bude podľa jej slov vedená dopravným značením vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu. "uviedla hovorkyňa.