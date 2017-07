Motoristi smerujúci do južnej Európy musia rátať s dlhými kolónami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň/Praha/Ľubľana/Záhreb/Rím 22. júla (TASR) - Dlhé kolóny motorových vozidiel sa dnes vytvárali na hlavných dopravných tepnách smerujúcich do južnej Európy. Informovali o tom automotokluby viacerých stredoeurópskych krajín.Motoristi sa museli obrniť trpezlivosťou pri cestách z Nemecka a Rakúska smerom do Talianska, na dopravných tepnách smerujúcich cez rôzne krajiny do Chorvátska, na tamojších diaľničných úsekoch a navyše aj na viacerých vnútroštátnych komunikáciách postjuhoslovanskej republiky.Zablokované boli však aj ťahy zo Slovinska a Talianska smerujúce na Istriju, či diaľnice A3 v Bavorsku, A10 v Rakúsku a A4 v Taliansku.Rakúsky automotoklub ARBÖ informoval, že dĺžka kolón na tranzitných cestách alpskej republiky činila predpoludním celkove do 60 km. Na viacerých miestach sa vozidlá pohybovali iba krokom.Podľa iného rakúskeho automotoklubu ÖAMTC bola najviac postihnutou komunikáciou tzv. Tauernská diaľnica (A10).Sedem kilometrov dlhá kolóna sa však vytvorila aj v rakúskej spolkovej krajine Korutánsko na diaľnici A11. Až 12 km merala kolóna, ktorá sa vytvorila v Slovinsku v úseku medzi mestom Ptuj a slovinsko-chorvátskou štátnou hranicou.V podobnom duchu informoval aj český ÚAMK, podľa ktorého by sa popoludní situácia mala dočasne zlepšiť, avšak v nedeľu treba opäť rátať s problémami.Podľa informácií verejnoprávnej Českej televízie skolabovala doprava na záhrebskom obchvate i ostrove Krk. Kolóny sa však tvoria v Chorvátsku aj na viacerých miestach pred diaľničnými mýtnymi bránami. Pomaly napredujúca kolóna na diaľnici A1 v smere na Split a Makarskú má v oblasti tunelu Sveti Rok dĺžku 30 km, o čosi kratšie sú kolóny v protismere.