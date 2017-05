Motoristom sa v utorok odovzdá do užívania R2 pri Zvolene

Úseku rýchlostnej cesty Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 15. mája (TASR) - Úsek novovybudovanej rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ - Pstruša sa motoristom odovzdá do užívania v utorok 16. mája. Na slávnostnom otvorení sa zúčastní minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd), vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Ján Ďurišin.Novobudovaný úsek rýchlocesty R2 je dlhý 7,85 kilometra (km) a na východnom konci sa pripája k úseku R2 Pstruša – Kriváň, ktorý je v prevádzke od roku 2015.Nová časť rýchlocesty R2 Zvolen, východ - Pstruša sa začala stavať v auguste 2014 a budovalo ju združenie firiem Corsan-Corviam Construcción a Chemkostav IS. Rýchlocesta podľa NDS po uvedení do prevádzky odbremení cestu prvej triedy od tranzitnej dopravy a motoristom ušetrí približne tri minúty jazdy.Projekt je financovaný z eurofondov v dvoch fázach v rámci dvoch programových období.konštatoval Chrenek.V rokoch 2014 až 2020 zabezpečia podľa jeho slov investície z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 3 miliardy eur rozšírenie dopravných sietí na Slovensku.dodal.