Motorkársku sezónu odštartovali na Spiši i v Trebišove stovky jazdcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Nová Ves/Trebišov 1. mája (TASR) – Prvou spoločnou jazdou v utorok na Spiši slávnostne otvorili novú motorkársku sezónu. Andrea Vilkovská z organizačného výboru podujatia informovala, že motorkári odštartovali spred Reduty na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ pokračovali do Popradu a Levoče, potom do Veľkej Lomnice a cez Huncovce, Žakovce a Vrbov až do Smižian. Tam akcia vyvrcholila koncertom a tombolou.Podujatie zorganizoval Motoklub Spiš, tentoraz išlo o 4. ročník. Vilkovská dodala, že počasie organizátorom veľmi prialo a slnko prilákalo na cesty viac ako 400 jazdcov. „Dopadlo to nad naše očakávania, ani sami sme takúto účasť nečakali, takže sme veľmi spokojní,“ konštatovala s tým, že kolóna po celom Spiši budila pozornosť viacerých okoloidúcich. Okrem hromadnej jazdy po Spiši bolo súčasťou akcie aj posvätenie motoriek u farára Mariána Kuffu v Žakovciach. Aj on sám konštatoval, že takúto veľkú partiu motorkárov tam doposiaľ ešte nemal.Prvomájový „budíček“ motorkárov si v utorok ráno mohli užiť aj Trebišovčania. Spanilú jazdu tam odštartovali o 6. hodine pred budovou mestského úradu. Otvorenie ciest približne dvojhodinovou okružnou jazdou ulicami mesta absolvovalo viac ako 150 členov občianskeho združenia Motorkare Trebišov. TASR o tom informovala hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová s tým, že išlo o 17. ročník podujatia, kedy obyvateľov zobudil hluk desiatok motorkárov z Trebišova, Stredy nad Bodrogom, Košíc a iných miest.