Mottom predsedníctva SR vo V4 bude Dynamický Vyšehrad pre Európu

Bratislava 20. júna (TASR) – Program nadchádzajúceho piateho predsedníctva Slovenska vo Vyšehradskej skupine bude postavený na troch prioritách - silnej Európe, bezpečnom prostredí a inteligentnom riešení. Na stredajšom zasadnutí by mala program navrhnutý ministerstvom zahraničných vecí schváliť vláda. Slovensko bude na čele V4 rok, a to od 1. júla 2018 do polovice roka 2019. Za motto si zvolilo slogan Dynamický Vyšehrad pre Európu. Návrh programu bude predložený na schválenie predsedom krajín V4.Slovenské predsedníctvo sa bude usilovať o aktívny prístup V4 v rámci diskusií o budúcnosti EÚ a chce prispievať k udržaniu európskej jednoty počas prebiehajúcich rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Dôraz bude klásť na pokračovanie politického dialógu s krajinami západného Balkánu a Východného partnerstva, ktorý V4 vedie ako jediné európske regionálne zoskupenie. Chce aktívne reagovať na inovatívne technologické trendy, ktoré získavajú čoraz väčšie uplatnenie v reálnej ekonomike.Slovensko poskytlo vlani v rámci rozvojovej spolupráce 99,49 milióna eur. Vládu o tom na 111. schôdzi bude informovať ministerstvo zahraničných vecí. Oproti roku 2016 síce vzrástol objem rozvojovej pomoci o štyri percentá, podiel na hrubom národnom dôchodku však predstavoval 0,119 percenta, čo je mierny medziročný pokles. Rezort diplomacie tak konštatuje, že Slovensko aj naďalej zaostáva za plnením cieľov v tejto oblasti.V roku 2017, ktorý bol významne ovplyvnený pokračujúcou utečeneckou a migračnou krízou, Slovensko pokračovalo v podpore krajín Blízkeho východu a Afriky. Zameralo sa na krajiny pôvodu a tranzitu prostredníctvom príspevkov do medzinárodných organizácií či zvereneckých fondov EÚ so zapojením slovenských subjektov. Pokračovalo i v odovzdávaní transformačných skúseností v krajinách Východného partnerstva a západného Balkánu s cieľom približovania sa partnerských krajín EÚ štandardom.Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) prichádza s návrhom nového vládneho nariadenia o podmienkach poskytovania investičnej pomoci. Ten stanovuje po novom podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, ako aj maximálne intenzity a výšky investičnej pomoci pre jednotlivé slovenské regióny. Vymedzuje tiež prioritné oblasti priemyselnej výroby, technologických centier a centier podnikových služieb. Pri ich definovaní ministerstvo vychádzalo z implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR a tiež zo základných technologických trendov Priemyslu 4.0.Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) predkladá na rokovanie vlády návrh na zmenu použitia 1,8 milióna eur, ktoré boli pôvodne rozpočtované na investičnú akciu Rekonštrukcia modernizácia v rezorte – starostlivosť o majetok štátu. Nevyčerpané financie sa majú presunúť do programu zameraného na tvorbu, reguláciu a implementáciu politík, ktoré sa vzťahujú na proces optimalizácie zručností. Cieľom je zlepšiť prístup k informáciám a koordináciu organizácií.