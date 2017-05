Mourinha teší, že prehra jeho tímu urobila radosť fanúšikom Arsenalu

Tréner José Mourinho Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. mája (TASR) - Konečne sa dočkal a pokoril veľkého rivala, s ktorým nemá práve najružovejšie vzťahy. Tréner futbalistov Arsenalu Londýn Arsene Wenger po domácej výhre "gunners" nad Manchestrom United 2:0 v 36. kole Premier League už môže vymazať v kolónke výhier v súťažných zápasoch nad Jose Mourinhom nepríjemnú nulu.Arsenal uťal sériu 25 ligových stretnutí MUFC bez prehry a stále živí nádej na postup do prestížnej Ligy majstrov 2017/2018.patrí v neúplnej tabuľke šieste miesto, pred ním sú dva manchesterské kluby. Na piaty United stráca dva body, na štvrtý City šesť bodov, ale oproti obom má ešte zápas k dobru. Domáci dostali vypredaný Emirates Stadium, na ktorom bolo 60.055 divákov, do varu v druhom polčase v 54. a 57. minúte. Presné zásahy Granita Xhaku a bývaléhoDannyho Welbecka rozhodli o tom, že Wenger zdolal Mourinha prvýkrát v ich 16. vzájomnej súťažnej konfrontácii, z toho 13. ligovej od roku 2004. Aktuálny v tejto bilancii má Mourinho na konte 8 výhier.Portugalský tréner raz nazval Francúza, o ich kontroverznom vzťahu sa popísali tony papiera. Keď teraz vyšiel konečne víťazne z ich súboja Wenger, Mourinho to komentoval jeho typickým spôsobom:citovala ho britská BBC. Tréner hostí urobil osem zmien v základnej zostave, ktorá vybehla v prvom semifinále Európskej ligy UEFA vo Vigu, kde MUFC zdolal Celtu 1:0. Odveta na Old Trafford je na programe vo štvrtok, aj preto Mourinho proti Arsenaludodal. Ak United postúpi do finále EL a vyhrá ho, získa priamu miestenku do Ligy majstrov. Okrem toho do klubovej vitríny získa poslednú európsku trofej, ktorá mu ešte chýba.To Wenger a jeho mužstvo majú už len jedinú šancu nechýbať po dlhých rokoch v LM. Musia skončiť do štvrtého miesta v lige, čo už ale nemajú vo vlastných rukách.citovala ho agentúra AP.