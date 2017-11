Mourinho po ďalšej výhre žiaril spokojnosťou, Svilar opäť smoliarom

Brankár Mile Svilar, archívna snímka Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 1. novembra (TASR) - Už len krôčik delí futbalistov Manchestru United od postupu do osemfinále Ligy majstrov 2017/2018. Mužstvo portugalského trénera Joseho Mourinha v utorok na Old Trafford zvíťazilo nad Benficou Lisabon 2:0 a po štyroch kolách kraľuje tabuľke A-skupiny s plným počtom 12 bodov. V zostávajúcich dvoch dueloch na pôde FC Bazilej, resp. doma s CSKA Moskva stačík postupu získať jediný bod.citoval Mourinha portál BBC. Manchester sa do LM dostal ako víťaz Európskej ligy UEFA 2016/2017 a málokto neverí, že sa dostane prvýkrát po štyroch rokoch do vyraďovacej fázy. V štyroch zápasoch dosiahol anglický rekordný majster štyri výhry, strelil 10 gólov a inkasoval iba raz. "Som viac ako šťastný. Zmenili sme mnoho hráčov, zmenili sme dynamiku našej hry. Nasadili sme mladíka z akadémie (Scotta McTominaya - pozn.). Dali sme dva góly a neinkasovali. Zobrali sme ďalšie tri body, získali viac peňazí pre klub, keďže každá výhra znamená peniaze a nik sa nám nezranil," rozplýval sa Mourinho.Smutným hrdinom duelu bol opäť mladučký brankár portugalského majstra Mile Svilar. Len osemnásťročný brankár pri jeho debute v LM v predchádzajúcom zápase "daroval" fatálnou chybou United výhru 1:0. V utorok najprv zažiaril, keď zlikvidoval penaltu Anthonymu Martialovi v 15. minúte. Potom ho však opäť dobehla smola a v 45. minúte si dal vlastný gól. Po tvrdej strele Nemanju Matiča do tyčky sa lopta nešťastne odrazila od Svilarovho chrbta do siete. Svilar sa v utorok stal najmladším brankárom, ktorý v hlavnej súťaži LM zlikvidoval pokutový kop, súčasne ale aj najmladším hráčom, ktorý si strelil vlastný gól.V druhom polčase potom Daley Blind definitívne rozhodol gólom z penalty.v tabuľke nemajú ani bod. Keďže v druhom súboji skupiny CSKA Moskva vyhrala v Bazileji 2:1, stále spolu so švajčiarskym majstrom živí šancu na postup.Mužom zápasu podľa BBC bol Nemanja Matič, bývalý hráč Benficy.povedal bývalý hráč Košíc.Manchester United aktuálne ťahá sériu 37 domácich zápasov bez prehry vo všetkých súťažiach (26 výhier a 11 remíz). V LM si jeho hráči udržali čisté konto už 87-krát, čo je jedenkrát viac ako Real Madrid, najlepšia je v tejto štatistike FC Barcelona (91). Deviatykrát v histórii LM sa stalo, že klub z Anglicka vyhral štyri prvé zápasy v skupine, až šesťkrát z toho to bol práve Manchester United.