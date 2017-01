Mourinho potvrdil, že Schneiderlin smeruje do Evertonu

Hráč Manchesteru City Yaya Toure (dolu) si zakrýva dlaňami tvár, okolo neho prechádza hráč Manchesteru United Morgan Schneiderlin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 11. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Morgan Schneiderlin je blízko k odchodu z anglického klubu Manchester United do konkurenčného FC Everton. Potvrdil to tréner "červených diablov" Jose Mourinho.Dvadsaťsedemročný Schneiderlin prišiel na Old Trafford v lete 2015 zo Southamptonu za vyše 29 miliónov eur, pod vedením Mourinha nastúpil v aktuálnom ročníku len do niekoľkých zápasov a nevybojoval si pravidelné miesto v základnej zostave.povedal portugalský kouč.Podľa britských médií francúzsky reprezentant bude klub z Goodison Parku stáť 24 miliónov libier (27,6 miliónov eur). Schneiderlin sa môže v Evertone opäť stretnúť s trénerom Ronaldom Koemanom, ktorý ho viedol v Southamptone.