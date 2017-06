Mourinho prekvapuje: Nechce Ronalda, viac túži po Kaneovi z Tottenhamu

Tréner José Mourinho. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 25. júna (TASR) - Portugalský tréner futbalistov Manchestru United Jose Mourinho túži pred nadchádzajúcou sezónou posilniť mužstvo niekoľkými hráčmi, Cristiano Ronaldo však v jeho plánoch nefiguruje. Informoval o tom britský denník Mirror.O možnom príchode Ronalda z Realu Madrid do Manchestru sa začalo špekulovať po tom, čo sa hráč dostal v Španielsku do problémov pre obvinenia z krátenia daní. Kormidelník víťaza Európskej ligy UEFA 2016/2017 a šiesteho tímu Premier League však túži viac ako svojho hviezdneho krajana získať kanoniera Tottenhamu Hotspur a najlepšieho strelca ligy Harryho Kanea.Výkonný predseda "červených diablov" Ed Woodward sa po zverejnení Ronaldových problémov a špekuláciách o návrate na Britské ostrovy rozhodol obetovať 100 miliónov libier na jeho nákup. Mourinho však vyzval svojho zamestnávateľa, aby tieto peniaze radšej použil za nákup Harryho Kanea a Alvara Moratu z Realu Madrid, pričom za Kanea je ochotný zaplatiť aj sumu, ktorú ponúkal Woodward za Ronalda. Portugalský tréner je totiž veľkým fanúšikom anglického reprezentanta a snažil sa ho získať už vlani. "Spurs" nechcú o odchode svojej opory ani počuť, ale suma rovnajúca sa ponuke 100 miliónov, núti predsedu klubu Daniela Levyho k zamysleniu."The Special One" sa okrem Kanea a Moratu snaží získať aj chorvátskeho stredopoliara Ivana Perišiča z Interu Miláno. Záujem prejavil aj o Srba Nemanju Matiča z londýnskej Chelsea, ktorý je známy slovenským fanúšikom z pôsobenia v MFK Košice v rokoch 2007 až 2009.