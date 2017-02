Mourinho sa obáva Číňanov. Nikto nezostane v Európe, tvrdí

'The Special One' chce apelovať na mladých hráčov, aby neodchádzali za zárobkom do Číny a radšej zostali v kvalitných kluboch na starom kontinente.

MANCHESTER 1. februára - José Mourinho vyslovil názor, že európsky futbal môže mať v dohľadnom čase veľký problém s udržaním kvalitných hráčov vzhľadom na mohutnú finančnú ofenzívu čínskych klubov.





Portugalský tréner v službách Manchestru United sám mal pred časom na stole lukratívnu ponuku z "Ríše stredu", ale rozhodol sa ju neprijať. Potvrdil to v rozhovore pre mužský magazín GQ."Mal som megaponuku, odmietol som ju, ale tých, ktorí sa zariadili inak, nebudem kritizovať. Je to ich život, ich kariéra. Na druhej strane, ak viete v Európe ponúknuť hráčovi na jeden rok päť miliónov a niekto iný mu je schopný predložiť kontrakt na 25 miliónov, máte problém. Obávam sa, že ak takéto ponuky budú pribúdať, nikto nebude chcieť zostať v Európe," myslí si Mourinho.Kontroverzný, ale tiež veľmi úspešný tréner známy aj ako "The Special One" predsa len chce apelovať na mladých, aby neodchádzali za zárobkom do Číny a radšej zostali v kvalitných kluboch na starom kontinente."Ak má niekto 31 alebo 32 rokov a pred sebou už len pár rokov kariéry, okej, nech si ide vylepšiť bankové konto. Nech ide aj dvadsaťpäťročný, zaželajme mu veľa šťastia.. Ale ak mladý futbalista, ktorý má šancu zahrať si v poprednom európskom klube, sa rozhodne pre odchod do Číny, tak potom radšej nech ide...," skonštatoval Mourinho. Jeho ManUtd figuruje na šiestom mieste v tabuľke anglickej Premier League.