MOV odobral pre doping trom čínskym vzperačkám zlato z OH 2008

Lausanne 12. januára (TASR) - Tri čínske reprezentantky vo vzpieraní prišli o zlaté medaily z domácich OH 2008 v Pekingu. Stalo sa tak po dodatočnom testovaní ich dopingových vzoriek, v ktorých našli stopy po zakázanom rastovom hormóne GHRP-2.O titul olympijských víťaziek prišli Cchao Lej v kategórii do 75 kg, Čchen Sie-sia do 48 kg a Liou Čchun-hong do 69 kg. MOV informoval, že o olympijský bronz prišla pre doping aj bieloruská guliarka Nadežda Ostapčuková. Tej už predtým odobrali pre porušenie dopingových pravidiel aj zlato z OH 2012 v Londýne. Informovala agentúra AP.