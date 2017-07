MOV odsúhlasil spoločné voľby dejísk OH 2024 a 2028

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lausanne 11. júla (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vyberie dejiská olympijských hier v rokoch 2024 a 2028 v jednom hlasovaní. Rozhodol o tom v utorok počas mimoriadneho zasadnutia vo švajčiarskom Lausanne. Voľba dejísk sa uskutoční 13. septembra v peruánskej Lime na riadnom zasadnutí výboru a bude mať iba dvoch kandidátov Los Angeles a Paríž.Členovia MOV o tom rozhodli jednohlasne. Ešte pred hlasovaním obe mestá predstavili za zatvorenými dverami svoje kandidatúry na hry v roku 2024.Aj keď najprv sa obe mestá zaujímali iba o skoršie hry, po rozhodnutí MOV by mala vzniknúť tripartitná komisia zložená z členov výboru a zástupcov francúzskej metropoly i kalifornského mesta. Jedno z nich by potom malo deklarovať novú kandidatúru na hry v roku 2028. Členovia MOV by potom v Lime nehlasovali za jednotlivé mestá, ale za spoločnú dohodu tripartitnej komisie.Ak ani jedno z miest neprejaví záujem o rok 2028, MOV zvolí za dejisko hier v roku 2024 jedno z nich.